“Ti ho a cuore“. A Vitiana si celebra la festa della Toscana

"La lotta alle disuguaglianze accomuna l’identità civica della Regione Toscana, come il messaggio lasciato da Don Lorenzo Milani, che il paese di Vitiana si propone di rappresentare in una giornata di studi e di eventi artistici. Tutto, collaterale alla centralità della difesa dei valori civili e della cultura toscana in tema di diritti".

Questa la presentazione ufficiale dell’evento "Ti ho a cuore – La Toscana a Vitiana", organizzato per oggi dagli associati del Circolo Acli di Vitiana nel piccolo borgo montano del comune di Coreglia Antelminelli, nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Toscana.

Il progetto è stato premiato dal Consiglio Regionale della Toscana ottenendo un cofinanziamento. L’intento è quello di approfondire e valorizzare il patrimonio di valori civili e spirituali che tanto caratterizzano l’identità storica toscana e la sua tradizione di diritti e civiltà con un approfondimento e una rievocazione dei valori fondanti radicati sul territorio. L’evento si concentrerà in una giornata di studio e riflessione a tutto tondo, con l’intervento di esperti specializzati in tema di legalità e la rappresentazione di contenuti artistici, sull’identità storica toscana approntata sulla difesa dei diritti.

La giornata si aprirà alle 10,30 con un convegno che tratterà l’origine della cultura dei diritti civili in Toscana, anche con accenni al contesto storico-sociale e alla ricettività della cultura della legalità nelle periferiche comunità dell’Appennino.

Sarà presente tra i relatori il prof Dario Giorgetti, dall’università di Bologna, ma originario proprio di Vitiana, con un intervento dal titolo La Colonna e la Vite.

Fio. Co.