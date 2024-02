Thiago Motta a Lucca. L’allenatore del Bologna in versione turista

Thiago Motta, allenatore del Bologna ed ex giocatore di Genoa e Inter tra le altre si è concesso una giornata di realx tra le vie di Lucca. Il tecnico dei felsinei, attualmente quinti nel campionato di Serie A, ha scelto la città delle Mura, che già aveva visitato ai tempi dell’esperienza con lo Spezia, per trascorrere in serenità il giorno di riposo, insieme alla compagna e ad un membro del suo staff, Francisco Flavio Garcia. Nessun motivo calcistico o sportivo, ma semplicemente un po’ di riposo e qualche giro da turista, per staccare la testa dalle fatiche del campionato, che sta vedendo il tecnico italo brasiliano come assoluto protagonista.