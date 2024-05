Terzo Torneo Giovanile di Calcio "Giotto-Amato" . La coppa va al Castelnuovo Garfagnana

E’ il Castelnuovo Garfagnana la squadra vincitrice del 3° Torneo Giovanile di Calcio "Giotto-Amato" di Valdottavo, competizione riservata alla categoria Allievi 2007. I gialloblu superano in finale proprio i bianconeri padroni di casa, al termine di una sfida emozionante e spettacolare, che si risolve solo dopo i calci di rigore. Due a due infatti il punteggio dopo i tempi regolamentari, tre a tre alla fine dei supplementari, e questo la dice lunga sull’intensità di una gara che ha tenuto col fiato sospeso il numeroso pubblico presente.

L’altalena di reti inizia col rigore realizzato dall’ottimo Stringari per il Valle di Ottavo, ma Micchi, sempre dal dischetto, acciuffa il momentaneo uno a uno. Pinocci in avvio di ripresa porta in vantaggio il Castelnuovo, ma i ragazzi di Lucchesi non mollano e, nel finale, Mazzanti si inserisce su azione d’angolo e realizza il gol del nuovo pareggio. Pronti-via ai supplementari ed il capo cannoniere Micchi riporta avanti i gialloblu di Toni, ma il solito Mazzanti sigla di testa il definitivo tre a tre. Si va dunque ai rigori, i bianconeri ne sbagliano due, il Castelnuovo è infallibile e trionfa, per la gioia di tutto lo staff garfagnino.

Al termine, tradizionale premiazione sul campo, con la palla che passa idealmente ai quattro tornei classici (Parisotto, Paolinelli, Balbo e Nannizzi, per i nati dal 2009 al 2012), organizzati ogni anno in maniera impeccabile dalla società del presidente Giovanni Risoli, al locale campo sportivo "Silvio Parisotto", dei quali si sta disputando la prima fase a gironi.

Valdottavo dunque centro nevralgico del calcio giovanile per oltre un mese, con tanti ragazzi interessanti che si mettono in mostra, una costante a queste latitudini.

Flavio Berlingacci