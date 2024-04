“Terzo settore. Quale aiuto dal Comune?“

“Nel 2023 non è stato pubblicato alcun bando per erogazione di contributi, nè attuate le previsioni inerenti la co-progettazione – dichiara Vincenzo Alfarano, consigliere comunale del Pd –. E’ necessario continuare a sostenere il terzo settore. Con quali modalità l’amministrazione comunale intende farlo?” “Dopo anni in cui il Comune di Lucca ha pubblicato bandi per erogare contributi di sostegno alle realtà del terzo settore, che da sempre, e soprattutto sul nostro territorio, svolgono, anche in autonomia, attività ed opere fondamentali per il sostegno a situazioni di necessità di ogni tipo che le istituzioni pubbliche, già in difficoltà, non riescono a fronteggiare, nel 2023 non è stata prevista l’erogazione di alcun contributo – aggiunge – . Da segnalare come, negli ultimi anni, la carenza di volontari e le competenze sempre più specifiche richieste per operare nel terzo settore, necessario adeguamento al D.Lgs 117/2017, hanno posto serie difficoltà dinnanzi alle realtà associative. Oltre che all’assenza di contributi, il Comune di Lucca non ha, al momento, provveduto nemmeno a fare proprie le previsioni inerenti la possibilità di attuazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato con gli Ets, con le finalità di concentramento di costi per lo svolgimento di attività socialmente rilevanti. Pertanto, ho deciso di promuovere un’interrogazione“.