Tenuta di Forci, via alle vendite Due i casolari già assegnati

di Maurizio Guccione

Uno splendido scenario che si avvale di un panorama mozzafiato, al cui interno la Villa e i poderi restituiscono la prova che la bellezza esiste, ed è qui. Parliamo della Tenuta di Forci, che i proprietari hanno deciso di mettere in vendita attraverso un particolare progetto di rilancio.

Si tratta di una vasta aerea che racchiude la prestigiosa Villa, risalente al XIV secolo e concepita dalla famiglia Buonvisi come residenza di caccia, per essere successivamente ampliata dando così vita all’azienda agricola, sinonimo, in Lucchesia, di prodotti di qualità per il vino e l’olio qui prodotti.

Oggi l’imponente tenuta, di cui uno dei proprietari è l’olandese Robert-Jan van Ogtrop, viene ceduta; all’interno si trovano undici casolari, di metrature diverse e con caratteristiche individuali, ai quali si aggiungono diversi ettari di terreno agricolo. Il tutto, dicevamo, in un’area composta da 360 ettari di terreno caratterizzato da boschi, vigneti, alberi da frutto, orti e uliveti. Tra le peculiarità tratteggiate, si parla infatti "di un anfiteatro naturale, privilegiato e ricercato, che combina perfettamente la sensazione di aperta campagna, dove sembra che il tempo si sia fermato, con l’accessibilità a tutti i servizi locali e alle attività culturali".

Il progetto che sta alla base della vendita, è quello di “aggiornare” la Tenuta di Forci, dando luogo a una filosofia che ponga l’accento sulla sostenibilità e l’economia circolare. Una chiave interpretativa senz’altro moderna, oggi semmai più raffinata, ma che rimane perfettamente in sintonia con quel luogo immenso e naturale,dove l’attività agricola, da generazioni, era per sua vocazione un esempio di rispetto per l’ambiente, facendo tesoro dei valori afferenti alla civiltà contadina.

Oggi la svolta coincide perfettamente con la filosofia dei proprietari, i quali sono coinvolti personalmente nel progetto. La proposta riguardante la Tenuta di Forci, infatti, sta già incontrando una platea di persone interessate all’acquisto di alcuni casolari, abbracciando l’intera visione del progetto.

È notizia di questi giorni, infatti, che i primi due casolari sono stati assegnati, mentre per altri quattro è in corso la trattativa.

Interessante anche il profilo dell’acquirente: appartiene mediamente a una fascia di età giovane che risulta essere più giovane della media.

Secondo gli addetti ai lavori, la causa è da ricercare nel fatto che questa generazione si sente più vicina ad una filosofia di rigenerazione e di ecosostenibilità, due leve che rappresentano, guardando il futuro, un importante cambio di passo.

A seguire le operazioni di vendita la “Serimm-Knight Frank”, società di consulenza residenziale che a Lucca è presente attraverso un proprio ufficio. Intanto i contatti dei potenziali clienti giungono da ogni parte del mondo.

La media dei compratori italiani, risulta più alta del solito in un panorama di persone interessate alla Tenuta che guarda in prevalenza a nordeuropei, americani, indiani, francesi così come ad altri Paesi europei e non solo.