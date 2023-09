Tempo di Meraki Market. Ceramica, cuoio, tessuti rigorosamente a mano

Domani, sabato 23 e domenica 24 settembre al Real Collegio, Chiostro di Santa Caterina, si terrà una mostra mercato degli artisti e creativi dell’Associazione Meraki Lucca. Ceramica, lavori in cuoio, tessuti stampati con foglie e fiori veri, gioielli in varie tecniche, riciclo artistico, lampade in legno di mare, nunofeltro, lavori in legno, tutto rigorosamente fatto a mano: queste solo alcune delle tipologie di creazioni in esposizione in uno dei chiostri più suggestivi della città di Lucca. Inoltre mostra di pitture e sculture degli artisti.