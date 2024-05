Tempo di Ikiday. Sabato alla Ego con Sergio Muniz

Tra i tanti temi Ego Fit Fiesta, il festival lucchese del Wellness e del Fitness, non poteva certo mancare quello dello yoga, del benessere psico-fisico e del riequilibrio delle emozioni. Sabato 18 maggio, nella straordinario EgoPark, dalle 8.45 fino alle 14, torna l’Ego Ikiday con il tema di ispirazione “Apri il tuo cuore”: una grande opportunità di prendersi una mattinata di break, un punto a capo, per riattivare il corpo e l’anima contro l’auto- sabotaggio, trasformare le emozioni più negative in grinta gentile.

L’unico grande evento a Lucca dedicato alle buone pratiche olistiche che contribuiscono a far ritrovare armonia tra corpo e mente. Yoga, meditazione, ma anche massaggi, sana alimentazione a cura dell’Ego Green Bar e proposte dall’ Iki Green Market, un vero e proprio teatro delle azioni rivolte al benessere, accompagnati da esperti professionisti. Il nome per l’iniziativa Ego prende ispirazione dalla filosofia giapponese dell’Ikigai, orientata alla ricerca interiore della serenità e vitalità.

La mattinata inizierà alle 8.45 con Meditazione e Camminata consapevole, con Andrea Lombardi: “Diventiamo consapevoli del contatto dei nostri piedi con il terreno e del ritmo del nostro respiro. Ci liberiamo dai nostri pensieri, dai nostri rimpianti per il passato, dalle nostre paure e ansie per il futuro o dalle nostre preoccupazioni per il presente. Siamo al 100% presenti”.

La mattinata proseguirà con la sessione di Akhanda Yoga con gli ospiti speciali Sergio Muniz e Morena Shree Sundari. Per ri-bilanciare in modo autonomo gli squilibri delle nostre energie che producono auto sabotaggi faticosi, impedendoci spesso di vivere liberamente le proprie potenzialità, o di raggiungere gli obiettivi di vita che si potrebbero conseguire se l’energia vitale circolasse a pieno regime senza paura. A chiusura, sempre con Sergio e Morena, una sessione di kirtan “Libera la tua grinta gentile”. Libera la mente, canta, muovi il tuo

spirito, nel Kirtan le posizioni si eseguono “cantando”, attraverso anche l’espressione vocale. Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] o chiamare il 0583 342570.