Tempo di campi estivi. Ce n’è per tutti i gusti. Divertirsi e imparare stando in compagnia

Un’estate all’insegna del divertimento e della crescita personale. Sono 21 i centri estivi a disposizione delle famiglie e dei ragazzi, che offrono un mosaico di attività. L’amministrazione comunale rinnova l’appuntamento con le attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni un’estate ricca di attività. Da giugno a settembre, avranno l’opportunità di partecipare a numerose iniziative grazie a 21 diversi organizzatori accreditati.

Una vasta gamma di scelte, pensate per stimolare la creatività, l’apprendimento e la socializzazione. I bambini imparano a interagire con i loro coetanei, sviluppando abilità fondamentali.

Lo sport, in tutte le sue sfaccettature, è l’arma vincente per un campo estivo da ricordare: dal Circolo Nuoto Lucca, che propone corsi di nuoto e attività acquatiche; alla Virtus, che offre attività sportive, tra cui atletica e ginnastica, per mantenersi in forma e sviluppare nuove competenze atletiche. Le Mura Spring Basket offre allenamenti e partite per gli appassionati di questo sport. E il centro Koala Sun Play propone attività sportive all’aria aperta e laboratori creativi, un mix perfetto per divertirsi e imparare. Fino al Centro Equitazione La Luna, con corsi di equitazione e cura dei cavalli, per un’esperienza a contatto con la natura e gli animali; i corsi di scherma per sviluppare disciplina e abilità sportive dell’Associazione Schermistica Lucchese. Per concludere poi con lo sport di squadra e le attività all’aperto, per favorire la cooperazione e il benessere fisico della Libertas Ponte a Moriano e Libertas Lucca.

Imbarazzo della scelta anche per chi ama le attività artistiche, teatrali e creative: come l’Aics Lucca che offre corsi di danza, teatro e arti marziali, combinando l’arte del movimento con l’espressione creativa. I laboratori artistici del centro Kreativa, con attività musicali, per esplorare il mondo dell’arte in modo divertente e coinvolgente; il ‘Circo e La Luna’ organizza attività circensi e laboratori teatrali, per chi desidera cimentarsi in spettacoli e performance artistiche. Si può scegliere di svolgere attività educative e di socializzazione come quelle proposte dal Centro Antiviolenza Luna con programmi educativi e di sensibilizzazione, importanti per la crescita personale e la consapevolezza sociale; il Circolo Anspi, propone attività ricreative, opportunità per imparare a collaborare; oppure l’Associazione Stella Italiana, che sviluppa programmi di volontariato e inclusione sociale, per coltivare un senso di comunità e responsabilità. Infine, altri progetti educativi e sul sostegno sociale della scuola Don Aldo Mei con programmi educativi e ricreativi, per supportare lo sviluppo cognitivo dei ragazzi. Tante proposte per tante esigenze.

Con la partecipazione ad attività sportive e giochi all’aperto si promuove uno stile di vita sano. I laboratori creativi, le attività educative e sportive aiutano i bambini a scoprire e sviluppare nuovi interessi e abilità.

