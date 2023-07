“Tempi moderni“, ecco il calendario Tra teatro e beneficienza Si parte domani sera a Matraia

Al via da domani sera la rassegna Tempi Moderni, della compagnia Aldes | Spam! Che fino al 28 luglio porterà il teatro nelle direttamente nelle corti, insieme a tanta solidarietà. Realizzata in collaborazione con il Comune di Capannori, la rassegna conta 24 appuntamenti gratuiti, in numerose zona del territorio. Primo appuntamento, domani alle 21, con la prima di tre serate, a cui seguiranno giovedì 20 e venerdì 1 luglio. In programma tre spettacoli di teatro contemporaneo per rallegrare spettatori di ogni età: Mercoledì 19 luglio alle 21 a Matraia all’Aia Saponati "Babele", di e con Fabio Saccomani; a Badia di Cantignano alla Cortaccia "Atlante delle Danze Immaginarie, di Roberto Castello; a Lappato, all’Erta lo spettacolo "La Cantautrice Fantasma", di e con Ivan Talarico. Giovedì 20 luglio alle 21 a Capannori centro al Bioparco "Atlante delle Danze Immaginarie", di Roberto Castello ; al giardino della comunità di San Giusto di Compito "La Cantautrice Fantasma" e a Lammari alla Corte Cristo "Babele". Venerdì sera (21 luglio) gli spettacoli in replica saranno seguiti da concerti. Ospiti della prima settimana il greco Vaggelis Merkouris, Zam Moustapha Dembélé, griot dal Mali, e Luca Giovacchini in duo con Diego Sapignoli. "Tempi Moderni – spiega il direttore artistico di ALDES | SPAM!, Roberto Castello - è una sorta di Carro di Tespi attualizzato. Non è fatto di spettacoli preesistenti ideati per il teatro ma di piccole produzioni realizzate ad hoc così da offrire ad un pubblico in larga parte non avvezzo al teatro lavori che possano catturare l’attenzione e divertire tutti, dai bambini più piccoli ai più anziani, indipendentemente dal livello di istruzione". Il progetto, come sempre, non prevede il pagamento di un biglietto d’ingresso, ma tutti sono invitati a contraccambiare generosamente l’impegno degli artisti e degli organizzatori con beni di prima necessità che saranno raccolti sul posto dai volontari della Caritas di Lucca per immetterli nel circuito della solidarietà sociale. Alla pagina web https:www.aldesweb.orgprogetti-localitempi-moderni-2023 gli indirizzi dei luoghi con link maps e informazioni sugli spettacoli. La seconda settimana di eventi si terrà dal 26 al 28 luglio.