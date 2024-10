Tempi Moderni diventa un modello da esportare

Da Capannori a Genova. Tempi Moderni, format nato da un’idea di Roberto Castello in collaborazione con il Comune di Capannori, è diventato oggi un modello da esportare. Il progetto Tempi Moderni Mozambico è stato infatti uno dei pochissimi selezionati con il bando Boarding Pass Plus 2024 del Ministero della Cultura. Un progetto di cooperazione culturale che, dopo le prove degli spettacoli a Maputo e la loro presentazione in luglio a Capannori per Tempi Moderni, entra in questi giorni nella sua terza e ultima fase. Karingana wa Karingana va ora infatti a Genova, sabato alle 16.30, nel quadro del festival "Resistere e Creare" per incontrare il pubblico del quartiere storico – e ora marcatamente multietnico – di Pré. Un modo per far conoscere il format di Tempi Moderni anche al pubblico genovese: spettacoli realizzati nella logica del più rigoroso risparmio, e destinati ad essere presentati gratuitamente in spazi privati come aie, corti e cortili chiedendo agli spettatori come contropartita, se lo vogliono, di ricambiare l’impegno di artisti e organizzatori portando beni di prima necessità.

M.S.