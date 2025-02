Tecnologie web e marketing . Il progetto

Continua l’impegno di Cromology, Pharmanutra e Sofidel che hanno supportato anche per questa sesta edizione il progetto didattico Marketing e Tecnologie Web, organizzato dal corso di laurea in ingegneria gestionale dell’Università di Pisa in collaborazione con Confindustria Toscana Nord. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al finanziamento da parte dell’ateneo pisano del progetto speciale per la didattica “Doing Marketing with Firms”, che avvicina imprese ed università.

"Il progetto nasce nel 2019, ed è stato fortemente sostenuto dalle aziende coinvolte e da Confindustria Toscana Nord così da resistere anche durante il periodo del covid – affermano i responsabili del progetto, Luisa Pellegrini e Davide Aloini - L’obiettivo dell’iniziativa in primo luogo mette in grado gli studenti di costruire e innovare modelli di business di realtà aziendali esistenti, e di utilizzare i più appropriati strumenti e metodologie per mettere a punto la strategia di marketing. Inoltre potenzia le abilità cognitive e pratiche degli studenti attraverso l’applicazione delle conoscenze acquisite durante il corso, all’interno delle realtà aziendali".

Soddisfazione per questa ulteriore occasione di contatto fra mondo accademico e aziende si esprime da Confindustria Toscana Nord. Il consigliere delegato all’education Davide Trane sostiene: "Come associazione ci muoviamo da sempre nel senso di aprirci verso l’esterno: siamo fortemente impegnati a rappresentare il mondo dell’industria nella sua reale essenza ai giovani del nostro territorio".