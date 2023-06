Teatro aperto Altri sei eventi in cinque giorni

Prosegue “Un teatro sempre aperto”, il progetto del Teatro del Giglio che offre al pubblico la mostra permanente di costumi e bozzetti di scenografie degli allestimenti lirici pucciniani del teatro, gratifica lucchesi e turisti con la possibilità di entrare a teatro liberamente e gratuitamente e, in parallelo, realizza un cartellone di appuntamenti, letture, spettacoli e incontri che, per la settimana da oggi fino al 10 giugno, prevedono ben 6 eventi distribuiti su 5 giorni.

Elisabeta Petrescu poetessa, counselor e traduttrice nata a Galati (in Romania) e naturalizzata italiana, sarà impegnata, oggi alle 16.30, nel Caffè del Teatro in letture e chiose briose dal titolo “Alla corte di Pinocchio”. La Compagnia tosco-napoletana I sacchi di sabbia e Massimo Grigò ci inizieranno alla consapevolezza dell’atto del ridere, indagando le origini del comico nel loro incontro in programma domani, mercoledì 7 giugno alle ore 16.30 nel foyer del Teatro. Giovedì 8 giugno doppio appuntamento; alle ore 16.30 Matteo Micheli (nel foyer del Teatro) ci intratterrà con uno spettacolo di cabaret dal titolo “Sono un uomo finito (e mi son perso l’inizio)”; a seguire, alle ore 17.30, la visita guidata dal titolo “Il Teatro del Giglio apre ilsipario e svela i suoi segreti” a cura di Guido Pellegrini (per prendere parte alla visita guidata è necessario prenotarsi attraverso questo form https:forms.office.cometCZPv62t5e (punto di ritrovo: foyer del teatro).

Venerdì 9 giugno alle ore 15.30, nel foyer del Teatro, si esibiranno gli allievi della classe di musica da camera del Maestro Dario Carpanese, per il saggio finale dell’anno accademico 2022-2023 (l’evento è realizzato in collaborazione tra Teatro del Giglio e Conservatorio “Luigi Boccherini” all’interno del progetto “Un teatro sempre aperto”. Il professor Umberto Sereni concluderà questa settimana di appuntamenti sabato 10 giugno alle ore 11.30 nel Caffè del Teatro con un incontro dal titolo “Parliamo del Caffè Caselli!”.