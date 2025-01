Teatro amarcord “Dove sono i cantautori”

In un panorama canoro italiano sempre più caratterizzato da ritmi e sonorità nuove ma troppo spesso lontane da una tradizione che ha dato vita a successi memorabili, c’è sempre spazio per la nostra grande musica. "Dove sono i cantautori" è uno spettacolo che vuole rendere omaggio alla nostra tradizione canora, un viaggio dove musica e parole si intrecciano in un racconto avvincente. Perché in fin dei conti la nostra bella musica è immortale e continuerà ad affascinare vecchie e nuove generazioni.

"Dove sono i cantautori" debutta, con il suo numero zero, sabato prossimo alle ore 21 al Teatro Artè di Capannori (via Carlo Piaggia). I protagonisti sono il maestro Andrea Caciolli che sarà alla testa di una band di qualità e Clive Griffiths, già volto di Videomusic e speaker di Radio Montecarlo. Nato da un’idea di Andrea Caciolli e scritto da lui stesso, lo spettacolo è un viaggio parlato e suonato all’interno della musica italiana. Un contenitore dove si intrecciano canzoni, dialoghi e gag tra i due protagonisti, in un lavoro firmato alla regia dallo stesso Andrea Caciolli e da Pierpaolo Poggi. Un’imprevista visita di Andrea nella dimora di Clive si trasforma in un viaggio tra spunti e idee che daranno vita a quello che è lo spettacolo stesso.

Grazie all’incanto del teatro, il salotto di Clive si proietta sul palcoscenico con un pubblico vero che viene continuamente coinvolto, diventando parte integrante di questa affascinante avventura. Non si tratta di un concerto, né di un talk show vero e proprio, né di una commedia ma di un’armoniosa fusione di tutti questi elementi. Il rimo incalzante di brani che sono un patrimonio della nostra cultura musicale, eseguiti interamente dal vivo, si intreccia a racconti ricchi di aneddoti trasportando gli spettatori in un vortice di emozioni e rendendoli protagonisti di un’esperienza unica. "Dove sono i cantautori" è il brano inedito scritto da Andrea Caciolli che dà il titolo allo spettacolo e che verrà proposto in apertura di questo viaggio musicale che prevede tributi a interpreti che hanno fatto la storia: Edoardo Bennato, Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio De André, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Domenico Modugno, Francesco De Gregori e molti altri.

"Questi brani – dice Andrea Caciolli - sono la colonna sonora della nostra vita, canzoni che si legano a un aneddoto, un amore, un’esperienza. Scandiscono lo scorrere del tempo ma soprattutto hanno scritto la storia del Costume del nostro Paese".

In scaletta anche un altro inedito di Andrea Caciolli dal titolo "Siamo tutti rockstar". La band diretta da Andrea Caciolli al pianoforte è composta da Meme Lucarelli (chitarre), Maurizio De Giglio (chitarre), Eugenio Nardelli (batteria e percussioni), Claudio Chiacchio (tastiere) e Mauro Della Rocca (basso).

E.Sa.