Task force al San Luca Al pronto soccorso nuove strutture per tagliare le attese

La mission è abbattere i tempi di attesa al Pronto soccorso, causa di mille proteste e disagi. Il nuovo modello organizzativo lanciato in questi giorni dall’Azienda Usl Toscana nord ovest consiste nell’attivare nuove strutture semplici all’interno delle unità operative complesse di Medicina, la delibera relativa è stata appena firmata dal direttore generale Maria Letizia Casani (nella foto). Entro inizio di aprile il nuovo modello sarà operativo su Lucca, con nomina anche del responsabile della nuova struttura. “La sezione integrata alla unità operativa complessa (UOC) di Medicina generale - si legge nel testo della delibera - permetterà di coadiuvare la regia delle attività inerenti le specialità della medicina interna nel presidio, realizzando quindi un rafforzamento della direzione specialistica e una miglior gestione delle attività e dei percorsi ospedalieri, in stretta collaborazione con il Pronto soccorso, con la finalità della presa in carico precoce dei pazienti e dell’ottimizzazione della gestione delle urgenze internistiche”. In pratica questo nuovo modello organizzativo vuole dare una risposta al cosiddetto fenomeno del “boarding” (pazienti in attesa di ricovero), il fattore che più incide sul sovraffollamento in Pronto soccorso. Avere quotidianamente a disposizione un numero preordinato di posti letto per esigenze di ricovero ordinario potrà sicuramente dare sollievo al...