Tariffe più care, ma per sei giorni Torri e Orto gratis per i lucchesi

Si rimodulano le tariffe per l’accesso alle Torri Guinigi e delle Ore e all’Orto Botanico. La giunta, con una delibera approvata mercoledì, ha deciso di adeguare i biglietti di entrata dei tre monumenti civici al sistema museale cittadino, ciò che consentirà di sviluppare maggiori sinergie, accogliendo anche le indicazioni della Regione Toscana nell’ambito specifico della didattica e della formazione dei docenti. Viene introdotto un aumento di 1 euro per i biglietti interi di accesso sia alle Torri che all’Orto, che dunque passeranno da 5 a 6 euro ciascuno, e per i biglietti cumulativi di visita combinata Torri-Orto.

In più viene al contempo allargata la platea delle riduzioni del biglietto e della gratuità. In particolare, i bambini potranno entrare gratis fino a 8 anni (finora potevano farlo fino a 6 anni), mentre per l’Orto Botanico sono previste riduzioni per l’ingresso degli insegnanti, dei soci Fai e degli iscritti alla Società Botanica Italiana. Rimane confermata la gratuità in alcuni casi specifici, per esempio per la visita di persone con disabilità e dei loro accompagnatori. Le nuove tariffe e criteri per la gratuità e riduzioni entreranno in vigore dal 1 maggio. La giunta ha inoltre stabilito, con altra delibera, che durante la Settimana della Libertà, dall’11 al 16 aprile, i residenti del Comune di Lucca potranno entrare gratis a visitare le Torri e l’Orto Botanico.