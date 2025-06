Tariffa puntuale dei rifiuti. Bollette più comprensibili. Risparmi per le famiglie

In arrivo l’acconto Tarip 2025 ad Altopascio. Si tratta della prima vera bolletta con il nuovo sistema di calcolo puntuale (basato sui conferimenti del rifiuto non riciclabile seguendo il numero dei sacchetti con tag Rfid previsti per ogni nucleo familiare), dopo la sperimentazione del 2024. A differenza degli anni scorsi, quindi, l’acconto 2025 comprende tutta la tariffa base, che si compone anche del numero dei sacchetti assegnati per ogni nucleo familiare: questo significa che nel saldo che arriverà dopo il 31 dicembre 2025 (dopo aver conteggiato i sacchetti di non riciclabile effettivamente esposti durante l’anno) saranno addebitati soltanto gli eventuali sacchetti conferiti oltre la soglia prevista per il nucleo.

E, nel caso in cui non ci siano variazioni nel nucleo familiare o aumenti imposti dal Governo, il saldo per molte famiglie che rispettano le indicazioni della tariffa puntuale, sarà zero, con un effettivo risparmio. Non è possibile, a differenza degli altri anni, comparare i due acconti 2024 e 2025 ma solo le cifre complessive versate nel 2024 e dovute nel 2025. Inoltre, nei giorni in cui non viene ritirato il non riciclabile, grazie alla riduzione dei sacchetti dovuta alla Tarip, è stato infatti attivato un servizio aggiuntivo di pulizia straordinaria e uno di pulizia con un operatore in più a terra e ancora l’estensione dello spazzamento meccanizzato in nuove aree del territorio che prima non erano coperte, l’incremento della racolta differenziata, adesso all’80 %.

Infine, sempre grazie alla tariffa puntuale, è stato possibile contrastare l’evasione fiscale, facendo emergere diverse utenze fantasma. Per informazioni 0583240353; [email protected].

Ma.Ste.