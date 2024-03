Tariffa invernale ridotta del 34% per tutti “Agevolazione per la bassa stagione“

La giunta comunale ha approvato ieri mattina la delibera che prevede una riduzione del canone di suolo pubblico del 34% per la stagione invernale, per tutte le attività del centro storico. Un’azione finalizzata ad incentivare le aperture invernali di locali e attività di ristorazione, contribuendo così a rendere la città viva, dinamica e sicura anche nel periodo solitamente considerato di bassa stagione. L’agevolazione prevede infatti per la prima volta l’elaborazione di specifici coefficienti e tariffe per il periodo invernale, che in precedenza restavano invece le medesime per tutto l’anno. “Nei mesi invernali il canone del suolo pubblico sarà notevolmente ridotto – dichiara l’assessore al commercio Paola Granucci – Una decisione che ha l’obiettivo di venire incontro alle esigenze delle attività, favorendone e incentivandone così l’apertura anche nel periodo solitamente considerato di bassa stagione. Una riduzione importante, che produce un canone complessivo annuale inferiore rispetto a prima ed un risparmio notevole anche per chi lavora nelle zone considerate sensibili e soggette quindi agli adeguamenti nella suddivisione del territorio”.