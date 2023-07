Targa coperta per entrare in Ztl Scattano 33 multe

Ci ha provato a entrare nella Ztl con l’escamotage della targa occultata. Trentatré volte. Che alla fine sono diventate 33 multe. Il gioco è finito quando è stato colto in flagrante dalla polizia municipale proprio mentre si accingeva a un altro dei suoi ingressi abusivi oltre i varchi elettronici, mentre copriva la targa posteriore dell’auto come faceva ormai da tempo soprattutto in concomitanza con un evento estivo che si svolge ogni anno in centro. In più l’uomo sostava regolarmente nell’area pedonale vicino al luogo di lavoro. Gli agenti sono risaliti, un pezzo per volta, alla targa completa e hanno rilevato 28 transiti irregolari sommati a 5 soste in area pedonale senza permesso. E’ scattata la denuncia penale all’autorità giudiziaria.