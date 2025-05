Canone In Verso. Cent’anni dopo “Ossi di seppia“

Si chiude con un omaggio all’eredità poetica di Eugenio Montale l’edizione 2025 di “Canone In Verso“, la rassegna promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sabato 24 maggio, alle ore 21, sul palco della Chiesa di San Francesco a Lucca, andrà in scena “Portami Eugenio. 100 anni di Ossi di seppia“, una serata ideata appositamente dalla scrittrice e drammaturga Valeria Parrella e dallo scrittore e conduttore radiofonico Nicola Lagioia. A un secolo dalla prima edizione di “Ossi di seppia (Piero Gobetti Editore, Torino, 1925)“, Parrella e Lagioia si interrogano sul lascito di uno dei massimi poeti del Novecento, Premio Nobel per la Letteratura nel 1975.

Il confronto tra i due autori intreccia vissuto personale e riflessione critica, esplorando l’impatto montaliano nella loro vita di lettori e scrittori e il ruolo che ha avuto nella storia della letteratura e nel presente. La ricorrenza di “Ossi di Seppia“ è un’occasione per rileggere Montale, per riscoprire un classico oltre il canone: un testo, da subito, di rottura, capace di inaugurare una nuova sensibilità asciutta, essenziale. Una poesia che esplora la realtà con sobrietà, mettendo in luce le inquietudini e le riflessioni più intime dell’anima, capace di parlare al presente.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito, i biglietti saranno disponibili dalle 12 di martedì 20 maggio su www.fondazionecarilucca.it. Nicola Lagioia, nato a Bari nel 1973, dirige la rivista multimediale di cultura “Lucy“ ed è autore e conduttore di “Pagina 3“, la rassegna stampa culturale di Radio Rai 3. Dal 2017 al 2023 ha diretto il Salone Internazionale del Libro di Torino, è stato selezionatore e giurato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ha vinto il Premio Viareggio-Repaci nel 2009 con “Riportando tutto a casa“ e il Premio Strega del 2014 con “La ferocia“. Collabora con i quotidiani La Repubblica e La Stampa e i suoi libri sono tradotti in 20 paesi.

Valeria Parrella è scrittrice e drammaturga. Nel 2008 ha scritto “Lo spazio bianco“, da cui Francesca Comencini ha tratto l’omonimo film con Margherita Buy, La sua più recente pubblicazione è il romanzo storico “La Fortuna è“ del 2022.