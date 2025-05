Spazio polivalente. Il ’Don Francesco Santini’ inaugurato a Coreglia

Una comunità festosa ha seguito ieri mattina, con grande entusiasmo, la cerimonia di inaugurazione della nuova area polivalente "Don Francesco Santini" di Calavorno che come sottolineato dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi, è destinata a cambiare completamente il volto della frazione di Coreglia. L’area, infatti, che si trova in via Dezza di fianco alla locale scuola dell’infanzia, è stata trasformata da uno spazio in conclamato degrado, a un fiore all’occhiello dell’intero territorio. Questo, grazie alle risorse del Pnrr, tramite il progetto PINQuA "Abitare la Valle del Serchio", oltre a finanziamenti ministeriali e regionali, per un valore complessivo superiore a 1 milione di euro, e al progetto iniziale, che lo ha pensato e reso un luogo ideale di aggregazione, dove praticare sport e rilassarsi.

A tagliare il nastro, alla presenza del sindaco e dell’assessore regionale Stefano Baccelli, il neo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili. Hanno partecipato, oltre ai componenti del consiglio e della giunta di Coreglia, il presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, Paolo Michelini, il Sindaco del comune di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, il vice-sindaco del Comune di Barga Lorenzo Tonini e il consigliere del comune di Bagni di Lucca Silvano Salotti. Presenti, inoltre, anche il capitano della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, maggiore Biagio Oddo, il comandante della Stazione Carabinieri di Coreglia Antelminelli, maresciallo Mirco Nardini e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Coreglia, Alessandra Giornelli, insieme a docenti e alunni. Il sindaco Remaschi, nel suo intervento, ha voluto ringraziare coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’area polivalente, partendo dal progettista, Andrea Poli, dalle ditte Carrari, Tognini, Stebo Ambiente, Nicole, fino al R.U.P. Maicol Frateschi, tecnico del Comune di Coreglia, alle dott.sse dell’Ufficio PINQuA Francesca Romagnoli, Elena Nelli, Francesca Quilici, e Enrico Vignaroli della Regione, per la preziosa supervisione. Un particolare ringraziamento è poi andato, tra gli applausi della cittadinanza, ai volontari delle tante associazioni del territorio, sempre presenti per offrire la loro collaborazione.

Fio. Co.