"Tanta volontà di investire in questo territorio"

Per conoscere meglio gli aspetti di questo fenomeno abbiamo deciso di intervistare il nostro sindaco Andrea Carrari.

Quali sono i numeri dello spopolamento?"Lo spopolamento è un problema con cui dobbiamo fare i conti: il comune di Piazza al Serchio è il più popoloso dei comuni dell’Alta Garfagnana e conta circa 2100 abitanti, pochi giorni fa è nata una bambina e oggi si accolgono queste notizie con molta gioia".

Quali politiche si potrebbero adottare per fermare questo fenomeno?"L’obiettivo è quello di cercare di mantenere il più a lungo possibile i servizi: a Piazza abbiamo la stazione, il presidio sanitario, una nuova scuola, banche, forno, macelleria. Adesso stiamo provvedendo a stendere la fibra in tutto il territorio per rendere agevole anche lo smart working. La Regione stessa ha investito circa 100 milioni di euro sulla linea ferroviaria e questo dimostra che c’è la volontà di investire in questo territorio".

Quali investimenti sono stati fatti sulla scuola?"La scuola è sempre stata al centro della mia amministrazione, ed è costata complessivamente 7 milioni di euro. E’ una struttura che ha il più alto livello di protezione civile: in caso di emergenza può accogliere tutta la popolazione. Potete beneficiare di un’offerta formativa che non ha niente da invidiare alle scuole cittadine".