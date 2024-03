Tagliano con la mola la cassa automatica e scappano con il bottino

Non si fermano, purtroppo, i furti con spaccate nel territorio. Dopo i fatto che hanno acceso i riflettori sulla zona di Barga e quelli di Altopascio e della Piana in generale, stavolta è toccato ad un distributore di benzina a Nave, sulla via Sarzanese. La scoperta è avvenuta ieri mattina, quando è stato il momento di aprire l’ufficio e far partire la nuova settimana. Il titolare, infatti, andando verso la cassa automatica per il self service, la colonnina attiva a tutte le ore del giorno e della notte che permette ai clienti di pagare e rifornirsi più rapidamente, l’ha trovata completamente distrutta.

Subito è andato a monitorare le immagini delle telecamere di sorveglianza, in cerca di qualcosa. Nella notte di domenica, intorno alle 2.30 di mattina, sono arrivati alla pompa di benzina due malintenzionati, incappucciati di tutto punto e con in mano una mola, strumento necessario per tagliare di netto la colonnina.

Con il favore delle tenebre e della notte, i ladri hanno potuto tagliare di netto il vano dove si inseriscono i contanti, creando una piccola voragine da cui sono riusciti a estrarre direttamente il sacchetto con tutti i contanti all’interno, dandosi poi rapidamente alla fuga. Il malloppo si aggira intorno ai duemila euro, anche se non c’è ancora una stima precisa al centesimo. Al distributore non è rimasto che il foro creato con la mola, tappato con un cartello che indicava “fuori servizio“.

Il proprietario del distributore di benzina ha da subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, che dopo le prime rilevazioni sulla colonnina hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per mettersi alla ricerca dei due malviventi.

ia.na.