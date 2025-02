Supermercati green. Il Conad di via Tiglio vara l’eco-compattatore e recupera le bottiglie

Supermercati sempre più green. Il socio Conad Nord Ovest Carmelo Nanì, in collaborazione con Coripet, ha installato un eco-compattatore presso il supermercato Conad di via di Tiglio, 1075 a Lucca, località San Filippo che permette di sostenere l’ambiente e, allo stesso tempo, di ottenere buoni sconto da utilizzare nei punti vendita Conad.

L’inaugurazione si è tenuta ieri al supermercato Conad di via di Tiglio 1075 a Lucca, nel quartiere di San Filippo.

L’iniziativa permette la raccolta di bottiglie in Pet ad uso alimentare ed il riciclo attraverso una virtuosa filiera del “bottle to bottle”. Le bottiglie conferite all’eco-compattatore si trasformano in Buoni spesa: ogni bottiglia vale un punto, per cui ogni 200 bottiglie conferite il cliente riceve un buono da 3 euro spendibile a fronte di una spesa minima di 15 euro.

Ma ecco come funziona questo sistema. Per poter essere riciclate correttamente, le bottiglie dovranno essere vuote, non schiacciate, con etichetta intatta e codice a barre leggibile, oltre ad aver contenuto esclusivamente liquidi alimentari. Il PET riciclato (rPET) verrà quindi utilizzato per produrre nuove bottiglie.

“Siamo lieti di annunciare l’installazione di questi eco-compattatori per sostenere un’azione concreta a favore dell’ambiente, promuovendo l’adozione di comportamenti responsabili”, ha commentato Carmelo Nanì, Socio Conad Nord Ovest di Lucca.

“Questa iniziativa è un’ulteriore conferma del nostro impegno verso un progetto che rientra nella strategia di sostenibilità Conad Sosteniamo il Futuro, fondata su tre diverse dimensioni: ambientale, economica e sociale”.

L’iniziativa del supermercato di San Filippo testimonia la grande attenzione dei soci sul territorio nei confronti dell’ambiente attraverso l’introduzione di modelli di gestione sempre più sostenibili e la promozione di iniziative che incentivino l’adozione di comportamento di consumo responsabili con l’obiettivo di favorire la crescita e il benessere delle comunità e i territori in cui opera la Cooperativa. Il progetto rientra nella strategia di sostenibilità dell’insegna Conad “Sosteniamo il futuro”.

Conad Nord Ovest, cui fa capo il supermercato di San Filippo, è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,3%, Piemonte, con quota di mercato al 5,8%, Liguria, con quota di mercato al 10,8%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,1%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,2% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 20,0%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 499.750 mq di superficie.

R.L.