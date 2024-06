Superato il 76%. E bolletta Tari rimasta invariata

La raccolta differenziata sul territorio comunale di Coreglia ha superato il 76% con, in termini di peso complessivo dei rifiuti raccolti, un passaggio dalle 389 tonnellate del 2018 alle 1.722 del 2023, con un incremento di ben 1.333 tonnellate. La bolletta Tari è rimasta pressoché invariata. Questa la sintesi di ciò che è stato esposto e trattato nella serie di appuntamenti organizzati da Comune e Ascit sulla raccolta differenziata. Gli incontri hanno visto la partecipazione attiva dei cittadini, del consigliere comunale Piero Taccini (in foto Borghesi), delegato per l’igiene del Territorio e l’Ambiente, e dei rappresentanti di Ascit, Alessandra Landucci e Andrea Ridolfi.

L’obiettivo era quello di fornire informazioni dettagliate sulla gestione dei rifiuti e anche di raccogliere le segnalazioni dei cittadini riguardo alle problematiche specifiche di ogni territorio, al fine di individuare soluzioni efficaci. Durante le serate, il consigliere Taccini ha poi dettagliato i dati che evidenziano il notevole miglioramento ottenuto grazie al sistema di raccolta porta a porta rispetto a quello precedente, basato sui cassonetti di prossimità. "Durante questi incontri - spiega Taccini - sono state fornite alla cittadinanza molte risposte a loro dubbi e incertezze, dimostrando così l’impegno e la vicinanza dell’amministrazione comunale e di Ascit verso ognuno degli utenti. L’importante successo ottenuto, del resto, è il risultato di una collaborazione virtuosa tra amministrazione, gestore del servizio e comunità, che sta permettendo di raggiungere fondamentali obiettivi ambientali ed economici. Questi risultati sono una grande soddisfazione per il territorio e dimostrano l’efficacia del nuovo sistema di raccolta, che ha portato non solo a un ambiente più pulito, ma anche a significativi benefici economici per i cittadini, con una bolletta Tari pressoché invariata".

Fio. Co.