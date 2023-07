Suore derubate alla cena di beneficenza, portata via la cassetta per le offerte: bottino da 3.500 euro

Capannori (Lucca), 8 luglio 2023 – Quei 3.500 euro sarebbero dovuti servire per ristrutturare la casa nativa di Santa Gemma Galgani. E invece qualcuno li ha portati via.

Tutto è accaduto venerdì 7 luglio durante la cena di beneficenza per la Casa Famiglia Santa Gemma a Segromigno in Piano, Capannori. Un evento organizzato ogni anno dalle suore della Congregazione missionaria di Santa Gemma.

Quest’anno però la cena, alla quale erano presenti circa 200 persone, si è conclusa nel peggiore dei modi. Al termine della serata di festa - dedicata a suor Serafina prematuramente scomparsa nel 2018 dopo una lunga malattia – le sorelle si sono accorte che era stata portata via la cassetta per le offerte. Per un bottino da circa 3.500 euro.

Suor Elisabetta Giussani, superiora generale della congregazione, e suor Marina Ghilardi, responsabile della Casa Famiglia, si sono dette “attonite, amareggiate e dispiaciute” per quanto accaduto. “Erano settimane – ha dichiarato suor Elisabetta Giussani – che i nostri volontari si impegnavano duramente per la buona riuscita della serata. Molti amici e affezionati sono arrivati anche da fuori provincia per sostenere la nostra opera e ci sentiamo sgomente al pensiero che qualcuno, mentre con gioia trascorrevamo la cena, sia entrato in casa e abbia portato via i proventi che sarebbero serviti ad iniziare la ristrutturazione della Casa Nativa di Santa Gemma. Abbiamo denunciato l’accaduto ma sappiamo che sono davvero nulle le speranze di ritrovare la somma rubata che corrispondeva a circa 3.500 euro. Confidiamo nella Provvidenza”.

Per chi volesse sostenere la congregazione nell’opera di ristrutturazione per la quale era stata organizzata la cena, può farlo attraverso un bonifico al codice Iban IT82M0503413701000000004718. Per informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] oppure chiamare al numero di telefono 0583/27165.