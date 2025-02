“Summer Festival“. Tornano i Pet Shop Boys

Summer Festival, serata numero sedici. Grazie ai Pet Shop Boys, che torneranno in piazza Napoleone otto anni dopo la loro prima presenza a Lucca, domenica 20 luglio, per l’unica data italiana del 2025 del tour “Dreamworld - the Greatest Hits Live“, che celebra i 40 anni di carriera di Neil Tennant e Chris Lowe. I biglietti saranno disponibili da stamattina alle ore 11 su www.ticketone.it.

I Pet Shop Boys sono inseriti nel Guinness dei Primati come il duo di maggior successo nella storia della musica britannica, con 44 singoli nella Top 30 del Regno Unito, tra cui 22 nella Top 10 e quattro numeri uno, e 15 album in studio, tutti entrati nella Top 10 delle classifiche britanniche.

La loro carriera non ha mai praticamente conosciuto flessioni, riuscendo a rimanere al passo coi tempi. E già l’inizio, in qualche modo, i tempi li anticipava con un sapiente mix di pop e musica elettronica, sia in chiave dance sia in quella melodica, che ha fruttato brani cantati e suonati in tutto il mondo, tra i quali “Domino Dancing“, “Always on my mind“ e “Go west“. E negli spettacoli dal vivo, i Pet Shop Boys hanno saputo creare uno stile originale di teatro musicale pop, collaborando con registi, designer e artisti tra cui Derek Jarman, David Alden e David Fielding, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood, Es Devlin e Tom Scutt.

Ma anche dopo questo ennesimo grande “colpo“, il cast del Summer 2025 non è ancora completo: nei prossimi giorni sarà svelato il nome di un’altra grande star internazionale, mentre non si è ancora del tutto spenta la speranza di avere, anche quest’anno, il “concertone“ sugli spalti delle Mura. Totale, in questo senso, il riserbo del direttore artistico Mimmo D’Alessandro, ma avere fiducia è lecito.

Le sedici serate sarebbero intanto già sufficienti a rendere la ventiseiesima edizione del festival una tra le migliori in assoluto, a partire dalla presenza del maestro Riccardo Muti, per proseguire con Nick Cave, Nile Rodgers, Bryan Adams, Alanis Morissette, Morrissey, Thirty Seconds to Mars, Robert Plant, Simple Minds, Dream Theater, Scorpions, Till Lindemann, Antonello Venditti, Ghali e Irama, oltre ai ’nuovi entrati’ Pet Shop Boys.

Paolo Ceragioli