Summer Festival 2025. Primo annuncio del cartellone. Ecco i “Thirty Seconds to Mars“

Ufficializzata la prima data del Lucca Summer Festival 2025, quella che vedrà protagonisti i Thirty Seconds to Mars in concerto in piazza Napoleone il 5 luglio 2025. Lo show della band di Jared Leto, già anticipato nei giorni scorsi dal patron Mimmo D’Alessandro, è il primo di una serie di annunci che seguiranno nelle prossime settimane, a partire già da oggi, quando sarà svelato il secondo nome del cartellone. I biglietti saranno in vendita a partire da giovedì 31 ottobre alle ore 10 su TicketOne.

I Thirty Seconds to Mars tornano al Summer dopo il loro grande show nell’edizione 2013 e porteranno sul palco i loro successi iconici e nuove hit, da “The kill“ a “City of angels“ e “This is war“, a una folla di fan provenienti da ogni parte del mondo. La band statunitense, guidata dal carismatico frontman Jared Leto, insieme al fratello Shannon, nata nel 1998, promette di regalare un’esperienza indimenticabile con il loro coinvolgente rock dalle tante influenze. Impossibile però non parlare del Jared Leto attore: “Fight Club“, “Panic Room“, “American Psycho“, “Lord of War“, “Lonely Hearts“, “Chapter 27 - L’assassinio di John Lennon“ e Mr. Nobody.

Nel 2014, per l’interpretazione della transessuale Rayon nel film “Dallas Buyers Club“, riceve il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award, il Critics Choice Award e l’Oscar al miglior attore non protagonista. Nel 2016 interpreta il supercriminale Joker nel film DC Comics campione d’incassi “Suicide Squad“ e nel 2021 è Paolo Gucci in “House of Gucci“. Leto si inserisce in quel ristretto novero di interpreti versatili che sono disponibili a entrare totalmente nel personaggio, inclusa la disponibilità a perdere o acquisire peso, per impersonarlo al meglio anche fisicamente, sull’esempio di altri grandi come Robert De Niro, che impersonò il pugile Jack La Motta in “Toro scatenato“

Il Summer entra quindi già nel vivo con i primi annunci per confermare e migliorare, se mai possibile, ma lo farà, quanto fatto negli ultimi anni, non solo in termini di qualità delle proposte e di biglietti venduti, ma anche nei termini di indotto per il territorio, triplicato negli ultimi sette anni, dal 2017 al 2014, da 27 a 77 milioni di euro.

Numeri che emergono da una indagine condotta dall’Università di Pisa e resi noti nella recente conferenza stampa congiunta di Mimmo D’Alessandro e del Comune di Lucca, che più di altri testimoniano il successo del festival in tutto il mondo, che solo nell’edizione 2024 ha attirato in città oltre 220mila spettatori in diciannove spettacoli.

Proprio per questo il Summer necessita di una programmazione a lunga scadenza che permetta di scritturare artisti internazionali, che pensano i propri tour mondiali in termini annuali e che D’Alessandro è riuscito a convincere grazie alla bellezza di Lucca e al “passa parola“ entusiastico tra le stesse star.

