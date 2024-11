Summer, altro colpo. Alanis Morissette ritorno in grande stile

Annuncio numero quattro, il secondo in due giorni, per il Lucca Summer Festival 2025. E’ Alanis Morissette il nuovo grande nome, svelato ieri, che si esibirà sul palco di piazza Napoleone il 23 luglio e lo farà per la terza volta, dopo le sue prime due presenze qui, nel 2000 e nel 2003, dopo più di vent’anni. I biglietti saranno in vendita da venerdì 15 novembre, alle ore 9, su TicketOne e www.luccasummerfestival.it. La cantautrice con doppio passaporto, canadese di nascita e naturalizzata statunitense, vincitrice di sette Grammy Awards, ha inserito Lucca, ricordando le sue belle esperienze al festival, tra le nuove tappe del suo tour mondiale 2025, annunciato appunto ieri mattina, che segue il successo incredibile del “Triple Moon Tour“ nordamericano della scorsa estate, che ha visto ben 35 date “sold out“, con oltre mezzo milione di biglietti venduti.

Dagli anni Novanta in poi, Alanis Morissette è una delle cantautrici più influenti della musica contemporanea. La sua musica e le sue performance hanno ottenuto un ampio consenso critico e del pubblico, facendole guadagnare ben sette Grammy Awards. Il suo terzo album, “Jagged little pill“, uscito nel 1995, ha cambiato il panorama della musica pop a livello mondiale, con ben sei singoli da classifica (“You Oughta Know“, “Hand in My Pocket“, “Ironic“, “You Learn“, “Head over feet“, “All I really want“), seguito da altri sette album, tutti sempre ben accolti dai fan, totalizzando in tutto oltre 60 milioni di copie vendute.

L’edizione speciale per il ventesimo anniversario di “Jagged Little Pill“, uscita nel 2015, comprendeva 4 dischi: una versione rimasterizzata dell’album originale; un disco di 10 demo inediti selezionati dall’artista per offrire una visione più profonda e personale dell’album originale; l’album del 2005 “Jagged Little Pill Acoustic“ e il concerto “Live at Subterranea, London” del 28 settembre 1995, precedentemente inedito.

Artista davvero poliedrica, Morissette è anche attrice di cinema, di serie tv e teatro ed è una sostenitrice attiva, impegnata per l’empowerment femminile e il benessere spirituale, psicologico e fisico. Nel 2016, Alanis ha lanciato “Conversation with Alanis Morissette“, un podcast di conversazioni su temi psicosociali, dallo sviluppo personale all’arte. Da quando è al top del successo, inoltre, Alanis non ha mai nascosto insicurezze e problemi e traversie personali, che l’hanno fatta amare ancora di più, contribuendo alla sensibilizzazione su temi come anoressia, depressione e violenza di genere. Nel 2019, “Jagged little pill: the musical“, ispirato all’omonimo disco, ha debuttato a Broadway e ha ricevuto 15 nomination ai Tony Awards. Il suo ultimo lavoro in studio è invece “The storm before the calm“ del 2022.

Con Alanis Morissette, il Summer 2025 tocca quota quattro serate, dopo gli annunci di Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann opening Lacuna Coil (6 luglio) e Simple Minds (24 luglio). Ma le proposte del direttore artistico Mimmo D’Alessandro non si fermano qui, perché già entro questa settimana dovrebbero essere comunicati almeno un altro paio di nomi di star internazionali e non è escluso che entro Natale spunti fuori qualche altro grande nome.

Paolo Ceragioli