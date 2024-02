Sulla panchina abruzzese Bucaro, vice di Zeman

A meno di clamorose novità, il successore di Zdenek Zeman (il boemo è stato operato alla carotide, a seguito della lieve ischemia transitoria che l’aveva colpito a metà dicembre e dovrà osservare ora una convalescenza di almeno 4 mesi) sulla panchina del Pescara sarà il suo vice, Giovanni Bucaro. Almeno fino al termine della stagione quando poi la dirigenza del club abruzzese dovrà capire assieme all’ex tecnico di Roma e Lazio se sarà possibile continuare il percorso assieme. Il Pescara torna all’Adriatico dopo la “debacle“ di Pesaro (4 a 0 per i padroni di casa) con l’obiettivo di interrompere il recente “trend“ negativo caratterizzato da ben 3 sconfitte consecutive. La Lucchese, dunque, è avvisata: sabato dovrà fare i conti con un avversario forte, a prescindere dal momento-no, che giocherà una partita come sempre offensiva, ma con uno spirito diverso rispetto al solito cliché, proprio nell’ottica di riprendere una marcia più regolare, in linea con la sua caratura tecnica.

e.p.