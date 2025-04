Sul palco “I due Luporini“. Concerti di nonno e nipote

É prossima al via la mini rassegna su “i due Luporini”, promossa dal Centro Studi Gaetano Giani-Luporini di Lucca, recentemente costituito, e realizzata grazie alla disponibilità e preziosa collaborazione dell’Associazione Musicale Lucchese, del Conservatorio Luigi Boccherini e del Gamo - Gruppo Aperto Musica Oggi di Firenze. Nell’ambito della XI edizione di Lucca Classica Music Festival avremo tre occasioni in cui ascoltare musiche dei due rappresentanti dell’ultima grande dinastia musicale lucchese: il nonno Gaetano Luporini (1865-1948) e il nipote Gaetano Giani-Luporini (1936-2022), vivente nel ricordo dei tanti allievi, colleghi, amici e estimatori.

Si inizia domani alle 17 nell’Auditorium del Conservatorio Boccherini con il concerto “L’espressionismo da Frescobaldi a Giani-Luporini“, a cura di Fabrizio Giovannelli, una carrellata di autori, da Mozart, Beethoven e Wagner sino ai moderni Schoenberg, Berio e Giani-Luporini. Di quest’ultimo sarà eseguito Viaggio a Montevideo, per violino, violoncello, clarinetto, pianoforte e voce recitante, testo tratto dagli splendidi Canti Orfici di Dino Campana.

Il suggestivo brano fu commissionato dall’AML nel 2005 ed eseguito al Teatro del Giglio in occasione del 70° anniversario del Maestro. La voce della serata sarà quella di Marco Brinzi. Suoneranno il Quartetto Guadagnini e i solisti Alberto Bologni (violino) Carlo Benvenuti (violoncello) Fabrizio Giovannelli (pianoforte), Remo Pieri (clarinetto) Gabriele Micheli (clavicembalo). Domani alle 19, per “La Musica e i luoghi, I grandi compositori lucchesi” , gli appassionati potranno spostarsi dal Boccherini alla Cattedrale. Il coro del Conservatorio, diretto dalla professoressa Sara Matteucci eseguirà i Mottettoni scritti per la Santa Croce dai nostri due autori. Il Mottettone di Luporini senior (1903), scritto per coro e orchestra, sarà eseguito in prima esecuzione moderna nella versione autografa per coro e organo (Claudiano Pallottini) mentre nel Mottettone di Giani-Luporini (1995) il coro sarà accompagnato da un Ensemble strumentale del Conservatorio, costituito da ottoni e percussioni, unitamente all’ organo. A introdurre la serata una presentazione di Paolo Giorgi.

Il 25 aprile alle 12.15, all’Oratorio degli Angeli Custodi, la serie “I Grandi Lucchesi”, ideata da Fabrizio Giovannelli, si inaugura con la figura di Gaetano Luporini, di cui saranno eseguite alcune pagine per archi dal Quartetto Guadagnini e una selezione di Liriche per voce di soprano (Mirella Di Vita) e pianoforte (Fabrizio Giovannelli).