Successo per il volume di Alberto Di Riccio su “Nonna Adalgisa“

Successo sabato scorso a Palazzo Ducale per la presentazione del libro “Adalgisa – Una nonna politicamente scorretta“, di Alberto Di Riccio, edito da Maria Pacini Fazzi Editore. In tanti all’iniziativa organizzata dalla Provincia in collaborazione con la casa editriche e che rientra nella serie di eventi ‘Una primavera di libri’ ad opera della Pacini Fazzi. Dopo i saluti del presidente della Provincia Luca Menesini l’autore ha dialogato con il critico letterario Daniele Luti e con il giornalista e scrittore Alan Friedman (insieme nella foto). Alla riscoperta dei luoghi della campagna lucchese, con i suoi riti, i suoi usi e i mestieri oggi dimenticati.