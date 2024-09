Su i calici per il successo della 56esima Festa del Vino di Montecarlo

Chiude con un bilancio positivo l’edizione 2024 della tradizionale Festa del Vino che, nonostante qualche capriccio del meteo, ha riempito anche quest’anno le strade dell’antico borgo di Montecarlo. Grande affluenza in piazza d’Armi agli stand enogastronomici e in piazza Garibaldi con la “Degustazione sotto le stelle”, presi d’assalto. Sempre apprezzati dal pubblico i giochi medievali del Gruppo Storico Montecarlese e la musica della Filarmonica G. Puccini di Montecarlo, ma anche i tanti spettacoli sul palco di piazza Carrara, con le band selezionate dalla Proloco e l’intrattenimento intelligente per i più piccoli.

Molto partecipati anche gli incontri culturali, tra cui la mostra del Gruppo Pittori Altopascesi e la presentazione della rivista “Valdinievole – studi storici” all’interno delle Chiesa Collegiata Sant’Andrea Apostolo. Da sottolineare il successo del Salotto del Vino e del Verde, che ha registrato un tutto esaurito anche durante l’ultima delle esclusive serate allestite all’interno dell’Istituto Pellegrini Carmignani: interamente dedicato al maestro Giacomo Puccini in occasione della ricorrenza del centenario dalla sua scomparsa, “l’evento nell’evento” si è imposto ancora una volta come un importante luogo di incontro tra la cucina del territorio e il mondo vitivinicolo montecarlese, regalando anche la presenza di ospiti illustri dello spettacolo, del teatro e della rete. L’appuntamento è per l’anno prossimo a Montecarlo, sempre con i calici alzati.

La Festa del Vino è realizzata in collaborazione con Toscogas, Agraria Checchi Silvano, Toscana Energia, Sofidel, Banca di Pescia e Cascina, Giannini Giusto Strade, Tarabori Agricoltura e Giardinaggio, Gabriele Bonini MyO+, Cinelli Costruzioni, Vannucci Piante, Acque Spa, ed è sostenuto da numerose associazioni e realtà che da sempre valorizzano il territorio di Montecarlo.