Studenti in gara “Campionato di Lettura“ al via

Torna il “Campionato di Lettura“, giunto alla sesta edizione. Il concorso dedicato alle seconde classi delle scuole secondarie di primo grado della provincia quest’anno vedrà fronteggiarsi nella lettura 16 classi di istituti del territorio, da Lucca e la Piana fino alla Versilia, passando per la Media Valle e la Garfagnana. L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività previste dal progetto provinciale di BiblioLucca - Rete delle biblioteche e degli archivi della provincia di Lucca e viene organizzata e gestita dall’Unione dei Comuni della Garfagnana, ente con funzioni per la promozione alla lettura, delegate dall’amministrazione provinciale lucchese, capofila della Rete BiblioLucca.

Il concorso è nato con l’obiettivo di far scoprire alle studentesse e agli studenti il piacere della lettura, proponendo romanzi di qualità, vicini alle loro emozioni e ai loro interessi, stimolando, inoltre, il loro spirito collaborativo per il raggiungimento di un obiettivo comune. L’iniziativa vuole anche essere un’occazione per avvicinare i ragazzi alle biblioteche e far conoscere loro le opportunità che queste possono offrire.

Il “Campionato di Lettura“ viene realizzato con la consulenza e conduzione dell’esperta animatrice della lettura per ragazzi Eugenia Pesenti che ha proposto i libri che dovranno essere letti per la gara: ‘La ragazza della luce’ di Anna Woltz; ‘La notte dei cervi volanti’ di Giuseppe Festa; ‘Coyote Sunrise e il posto perfetto’ di Dan Gemeinhart e ‘Livide zucche’ di Malika Ferdjoukh. Nella prima fase le classi che partecipano al concorso dovranno leggere i libri consegnati, scambiandoseli tra loro.

Dopo un tempo adeguato per completare questa fase, le classi risponderanno a un questionario online, formato da una serie di domande aperte o a risposta multipla, durante una ‘gara’ che si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole che partecipano al concorso. In questo modo si chiuderà la fase eliminatoria, dalla quale usciranno 4 classi - quelle con il punteggio maggiore - che si dovranno confrontare sulla lettura di due nuovi titoli che daranno accesso alla sfida finale che incoronerà la classe ‘Campione di Lettura’, ma tutte le classi finaliste riceveranno un premio.