Studenti e (anche) atleti: "Scuola e sport per tutti". Un click per partecipare

LUCCAHai dovuto scegliere tra scuola e sport? Hai rinunciato a gare, allenamenti o sogni agonistici per colpa dei compiti o dell’orario scolastico? Oppure lo sport non ti ha mai interessato davvero? In ogni caso, la tua voce è importante. Dalla Commissione Regionale Pari Opportunità e dal Parlamento degli studenti toscani un questionario dedicato proprio a loro, gli studenti e le studentesse degli istituti superiori, prossima generazione di cittadini, lavoratori, atleti, a cui si rivolge direttamente un progetto pilota circoscritto (per ora) alle province di Massa Carrara, Livorno e. Lucca (per manifesto interesse dei partner ).

Il tempo stringe: c’è tempo fino al 30 giugno per partecipare allo “stato dell’arte” sul rapporto tra scuola e sport. Bastano meno di cinque minuti per compilare un questionario online, anonimo, ma fondamentale per migliorare le politiche scolastiche e sportive a partire dal tuo territorio.La circolare è stata inviata a tutte le scuole, segnalata ai docenti di educazione fisica, a insegnanti di riferimento. E alle Consulte Provinciali in cui si confida per tenere alto l’interesse e l’attenzione anche durante queste ultime settimane di giugno finché il form sarà aperto.La voce dei diretti interessati è l’unica che conta, che siano essi spettatori o sportivi. Le loro esperienze contano, per la scuola e il mondo del futuro. Iniziativa partita qui, da studenti per studenti. Anche un clic può fare la differenza.Prima del suono dell’ultima campanella, poi fino al 30 giugno le classi e tutti gli studenti e le studentesse sono invitate a contribuire alla scuola del futuro. Lo sport non è soltanto agonismo, è libri, salute, passione e civiltà.