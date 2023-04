Studenti del Machiavelli con la “Linea Gotica“ per commemorare il 25

Per gli studenti del Polo Machiavelli la chiave di lettura del 78esimo anniversario del 25 aprile è anche e soprattutto quella che offrono le realtà rievocative del nostro territorio. Così oggi, per rendere più concreta, viva e coinvolgente questa importante ricorrenza, l’istituto ha organizzato un

incontro con il gruppo “Linea Gotica della Lucchesia” che rappresenta la sezione Mezzi Storici Militari della grande associazione “Balestrero” Veteran Car Club di Lucca. Nella mattinata di oggi, dalle 9 alle 12, si aprirà una mostra nel giardino della sede del Liceo “Paladini” davanti alla nuova tensostruttura attorno alla ex piazzola dell’elicottero. Saranno schierate un gruppo di jeep Willys MB e Ford GPW (1941-45), un esemplare del famoso camion tre assi GMC (1944). Ad ogni mezzo sarà abbinato personale in divisa d’epoca originale sia della fanteria che dei paracadutisti con graduati ed ufficiali, saranno anche presenti diverse rappresentanze della Croce Rossa Americana. Alcuni studenti interpreteranno il ruolo dei partigiani e le loro staffette. Per le classi quinte, vista anche la stretta attinenza con il programma scolastico, si terrà, all’interno della tensostruttura, una breve conferenza sulla linea gotica.