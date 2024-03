Studenti a scuola di doppiaggio. Dai testi ai rumori fatti in classe. Così rinascono “Gli Aristogatti“

Grande entusiasmo tra gli alunni di una delle scuole più attive e apprezzate della Valle del Serchio, soprattutto per la varietà del programma didattico che ogni anno trova nuovi spunti educativi coinvolgenti e legati a progetti specifici; la scuola primaria di Montaltissimo, immersa nel verde del comune di Molazzana, che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Gallicano. "Durante l’anno scolastico in corso - spiegano le insegnanti - è proseguita la collaborazione tra la Biblioteca Comunale di Molazzana e la nostra scuola primaria, nell’ambito del “Progetto di promozione della Lettura“, organizzato dalla Biblioteca. Nel mese di febbraio sono infatti iniziati gli incontri a scuola con l’attore Alessandro Bertolucci che ha guidato gli alunni nella realizzazione di un Radiodramma. Al finanziamento dell’attività con l’esperto hanno contribuito l’amministrazione comunale di Molazzana, la Regione Toscana e l’Associazione Experia, grazie ad un contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Per la scelta del copione, tra le proposte presentate da Bertolucci, alunni e insegnanti hanno concordato di lavorare su un classico dei film di animazione della Walt Disney, “Gli Aristogatti“. Dal celebre cartone animato sono state così riprese alcune tra le parti più divertenti e significative. Nell’iniziativa sono state coinvolte tutte le classi e, mentre gli alunni di IV e V hanno ricoperto le parti dei vari personaggi, i più piccoli di I, II e III si sono cimentati nel ruolo di “rumoristi“ con grande partecipazione".

Gli alunni più grandi hanno definito questa attività "un’esperienza che non capita tutti i giorni", nella quale si sono divertiti, emozionati e sentiti coinvolti fin da subito. Nei primi incontri Bertolucci li ha letteralmente catturati, insegnando loro come usare il corpo per emettere suoni e rumori, a modificare la voce a seconda delle situazioni e facendo leggere loro simpatici scioglilingua, cercando di applicare semplici regole di dizione.

"Per poter procedere alla registrazione, le prove dei più grandi, si sono incentrate nella lettura del copione. Gli alunni hanno riflettuto anche sul fatto che l’intenzione nel radiodramma è leggere il copione senza farlo capire, cioè dando l’impressione di recitare - conclude il corpo insegnante della scuola primaria di Montaltissimo -. Grazie, poi, alla disponibilità dei genitori, gli alunni di IV-V, si recheranno a registrare le loro parti nello studio di registrazione de “Il Ciocco“ a Castelvecchio Pascoli".

Fio. Co.