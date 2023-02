Studentessa multata sulla “Lam Blu“

Protesta una studentessa lucchese che sta seguendo uno stage all’ospedale San Luca. Giovedì mattina per tornare in centro dal San Luca ha dovuto prendere la navetta Lam Blu di Autolinee Toscane, ma le è stato impossibile acquistare un biglietto perché nessuno in ospedale li vende. Una volta scesa dalla navetta è stata fermata per un controllo e multata di 82,5 euro. Una multa che ha subito pagato, in modo da usufruire della riduzione del 50%.

"Sono amareggiato da quanto accaduto – commenta il padre della studentessa – perché è assurdo che al San Luca nessuno venda i biglietti per le navette. E hanno il coraggio di multare chi è costretto dalle circostanze a usare il bus. Ma il sindaco è al corrente di questo disservizio?"