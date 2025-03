Strada provinciale 18. Prolungata la chiusura

Ancora chiusa al transito la strada provinciale 18 fra Ponte a Serraglio a Fornoli, sul territorio comunale. Quello che sembrava un semplice, seppur accentuato, smottamento, avvenuto venerdì notte, che aveva causato la caduta di alberi sulla carreggiata, in località Camaione fra villa Elena e l’ex asilo delle suore, con conseguente divieto di circolazione, si sta invece rivelando più complicato del previsto. Sabato, infatti, dopo un sopralluogo sul posto, cui hanno partecipato il presidente della Provincia Macello Pierucci e il sindaco Paolo Michelini, insieme ai rispettivi tecnici e alle forze dell’ordine, era stato deciso di prolungare la chiusura della strada a data da definirsi.

"Abbiamo riscontrato che c’è la necessità – spiega il sindaco Michelini – di monitorare bene le condizioni della frana, soprattutto sul versante a monte dove è avvenuto lo smottamento, per verificarne le condizioni di sicurezza ed eventualmente intervenire in modo corretto. Purtroppo si tratta di un lavoro importante che richiederà diversi giorni di interventi".

Intanto si sta provvedendo al taglio e alla rimozione delle piante cadute, poi sarà da decidere la sistemazione di reti protettive sul costone interessato alla frana. Tutti interventi che richiedono prudenza ed attenta valutazione, come ha detto il sindaco Michelini, e sicuramente molte giornate di lavoro. La previsione è quella di poter riaprire la strada al transito, fra Ponte a Serraglio e Fornoli e viceversa, non prima, comunque, della prossima settimana. "La messa in sicurezza prima di tutto – sottolinea il sindaco Michelini – per garantire il transito delle auto e di tutti gli altri mezzi, compresi quelli di emergenza, nella massima tranquillità. Speriamo di superare i disagi di questo periodo sulla viabilità anche a causa di un maltempo battente, che per fortuna sembra destinato a placarsi nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda la situazione generale della viabilità in Media Valle, come si sa, è stata riaperta la provinciale 445 del ponte di Calavorno sia pure a senso unico alternato ed anche quella, sgombrata la frana, fra Chifenti e Corsagna. Resta per il momento aperta anche la Statale del Brennero, dove sono stati sospesi i lavori, con senso unico alternato assicurato dai movieri. Tuttavia nei prossimi giorni l’Anas dovrebbe decidere di riprendere i lavori ripristinando la totale chiusura al transito della Statale.

Marco Nicoli