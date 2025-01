"Stop eventi. Investiamo più sui servizi"

Continua la politica degli eventi spot della giunta Pardini/Barsanti che poco portano al tessuto culturale ed economico della città. Se è vero che il contributo che l’amministrazione deve versare alla società organizzatrice del Giro d’Italia va nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro, a ciò corrisponde un effettivo ritorno d’immagine? questo il è ciò che dice Alberto Pellicci, segretario provinciale Sinistra Italiana Lucca, in merito al fatto che – a suo dire – nella nostra città si investono copiosi capitali per eventi spot colpendo però esercenti e turisti senza migliorare i servizi.

"Ci permettiamo di dubitarne: chi di voi, a bruciapelo, sarebbe in grado di ricordare tre “arrivi” di tappa della scorsa edizione? - prosegue Pellicci - Così, mentre da una parte si investono fondi pubblici per l’ennesima cartolina che vorrebbe richiamare il turismo, dall’altra (ad esempio) si impone un aumento della tassa di soggiorno che colpisce sì i turisti, ma in primis gli albergatori che vedranno la fuga di essi verso le strutture dei comuni limitrofi".

"Tutto questo – aggiunge Pellicci – senza implementare quei servizi (bagni pubblici, taxi e trasporto pubblico) che sono nota dolente nella nostra città. E così - conclude il segretario- se nel 2024 avemmo Lucca Gustosa, il tema di quest’anno sembra essere Lucca Costosa. Roboanti annunci che nascondono deludenti realtà di una giunta che aspira alla maglia rosa ma dopo ogni tentativo di sprint rimane in fondo al gruppo, là dove un tempo si assegnava la maglia nera".