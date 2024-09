Stop auto e motorini. Piazza Santa Maria chiusa al traffico per tutto il weekend

Piazza Santa Maria chiusa al traffico nel weekend per la settimana europea della mobilità. Anche quest’anno il Comune partecipa alla iniziativa dell’Unione Europea e che coinvolge migliaia di città in tutta Europa per promuovere stili di vita sostenibili attraverso l’adozione di buone pratiche di mobilità.

La Settimana Europea della Mobilità è un appuntamento annuale istituito nel 2002 dalla Commissione Europea per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di adottare modelli di mobilità.

L’evento, che si tiene ogni settembre, offre a comuni e amministrazioni locali l’opportunità di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di ridurre l’impatto ambientale del traffico urbano, incoraggiando l’uso di mezzi pubblici, la mobilità ciclabile e pedonale, e il car sharing.

Il tema di quest’anno, "La condivisione degli spazi pubblici", pone l’accento sulla necessità di ripensare l’organizzazione delle città per renderle più sicure e vivibili, riducendo la congestione stradale e migliorando la qualità della vita per tutti, con particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti. L’obiettivo centrale è promuovere una gestione più intelligente dello spazio urbano, riducendo la dipendenza dall’auto privata e potenziando forme di trasporto alternative e meno inquinanti.

Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, il Comune di Lucca ha programmato una serie di iniziative per coinvolgere la cittadinanza e favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile.

Tra le misure previste, quest’anno l’amministrazione ha scelto di chiudere al traffico di Piazza Santa Maria e di via Buiamonti nei giorni di oggi, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle ore 18.30 alle ore 24.

La chiusura è finalizzata a ridurre il traffico veicolare nel centro storico, creando spazi urbani più fruibili per i pedoni e incentivando la mobilità dolce. L’accesso sarà consentito solo ai mezzi autorizzati per emergenze, trasporto pubblico locale, veicoli con contrassegno per disabili e ai titolari di permessi Ztl.

Questa iniziativa segue la chiusura del centro storico e punta a consolidare una pratica che contribuisce a migliorare la vivibilità del cuore della città.

Rebecca Graziano