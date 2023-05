Stop alle discriminazioni Flash mob, film e volantini

Oggi, 17 maggio, viene celebrata la Giornata Mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, forme di discriminazione nei confronti delle persone in base al loro orientamento sessuale. Sono passati 33 anni da quando, il 17 maggio 1990, l’omosessualità venne rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

In occasione di questo importante anniversario la Cgil di Lucca, in collaborazione con diverse associazioni del territorio, ha organizzato una serie di iniziative volte a combattere le discriminazioni e a sensibilizzare la cittadinanza su questo importante tema. Oggi pomeriggio, alle 15, si terrà il flashmob "Lucca Città dei Diritti", con partenza da piazza San Salvatore, nel centro storico, e arrivo alla simbolica panchina color arcobaleno in viale Garibaldi. Il flashmob itinerante è stato organizzato dal Collettivo Nuova Resistenza e dal Collettivo Studentesco del Vallisneri.

Si continua poi lunedì 22 maggio, alle ore 20.30 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, con la proiezione del film documentario "Let’s kiss – Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile", con la partecipazione dello stesso Grillini, esponente di rilievo del movimento per il riconoscimento dei diritti civili di gay, lesbiche e transessuali.

Oltre a questi due appuntamenti, in questi giorni i membri delle diverse associazioni coinvolte stanno distribuendo volantini di sensibilizzazione e formazione agli studenti dei diversi istituti del territorio: un mezzo con cui sensibilizzare e informare la nuova generazione su queste importanti tematiche, prima tra tutte quella della discriminazione.

Le iniziative sono state presentate ieri nella sede della Cgil da Fabrizio Simonetti, segretario confederale della Cgil Lucca, da Mariarosaria Costabile, segretaria NIdIL-Cgil Lucca, e dai rappresentanti delle associazioni territoriali coinvolte. Tra le altre associazioni coinvolte ci sono Amnesty International, Coordinamento donne Spi Cgil Lucca, Maschile Plurale, Ce.I.S., Città delle donne, Equinozio, Libera, LuccAut, associazione di Amicizia Italia-Cuba, Atvl, Echo, Centro Donna Lucca, Communitas Asdc, Coming Out, Slow Food, Società di mutuo soccorso Garibaldi, Aeliante e Centro Zerka Moreno.

Giulia Alberigi