Stop al transito di auto lungo via delle Nubache. Spazio al cantiere

Continuano i lavori di messa in sicurezza in via delle Nubache a Carignano dove tempo fa si era verificato un grosso movimento franoso. La Ditta Panza srl impegnata nell’intervento (nella foto gli addetti insieme all’assessore Nicola Buchignani, durante un sopralluogo) ha chiesto uno stop al transito dei veicoli. Da qui l’ordinanza del Comune: da lunedì fino a giovedì compreso dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 18 scatta il divieto di transito veicolare nel tratto interessato dai lavori, compreso tra l’intersezione con via dei Bernicchi e quella con via per Carignano.