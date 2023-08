Lucca, ladri alla stazione, "25mila euro di danni per rubare spiccioli"

Lucca, 2 agosto 2023 – Hanno oscurato le tre telecamere con lo spray nero e poi sono entrati in azione con la complicità della notte. Risultato: le casse automatiche del parcheggio con la sbarra alla stazione praticamente distrutte, rese inservibili, per un danno quantificato in ben 25mila euro. Un’azione devastatrice con poco costrutto anche per chi l’ha eseguita: i proventi di un furto tanto nocivo e maldestro ammontano infatti ad appena poche decine di euro.

Unico risvolto apprezzabile da lucchesi e non solo, lo hanno potuto toccare con mano già ieri, è la sosta gratuita “forzata“, essendo fuori uso la cassa.

Ma il danno è consistente, come riferisce Roberto Di Grazia, amministratore unico di Metro, la partecipata che gestisce i parcheggi.

“Sono entrati in azione la notte scorsa oscurando le tre telecamere con lo spray nero e poi hanno tagliato i fili di alimentazione delle casse automatiche – riferisce Di Grazia –. Infine hanno scardinato entrambe le casse del parcheggio Stazione, rendendole inutilizzabili. In effetti, purtroppo, il danno è importante, per ora stimato in circa 25mila euro che inevitabilmente dovremo spendere per la sostituzione, salvo rimborso assicurativo. Anche le telecamere dovranno probabilmente essere sostituite“. Tanto affanno, e soprattutto tanto danno, per niente.

“Il denaro sottratto – spiega infatti Di Grazia – é di poche decine di euro poiché avevamo svuotato da poco i contenitori, come facciamo abitualmente“. Si spera che la notizia del magro bottino faccia almeno da deterrente rispetto ad altre eventuali incursioni. Resta il fatto che le casse dovranno essere cambiate, e che per ora vige dunque la gratuità.

“Le sbarre del parcheggio resteranno aperte per pochi giorni – informa l’amministratore di Metro–, il tempo che si renderà necessario per sostituirle“. L’episodio è sotto la lente di ingrandimento da parte delle forze dell’ordine, per cercare di mettere a fuoco dinamica e autori. Intanto i residenti della zona mettono in evidenza il degrado e la presenza di soggetti sbandati che frequentano la zona.