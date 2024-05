Stati Uniti d’Europa, la serata con Renzi e Marcucci

Proseguono gli appuntamenti in vista delle prossime elezioni, sia amministrative che europee. Domani sera, domenica 19, alle ore 19, presso il Loggiato Porta di Castelnuovo ci sarà l’evento “Stati Uniti d’Europa - Parliamone insieme a Matteo Renzi ed Andrea Marcucci“. I due politici, in vista della tornata elettorale, infatti, parleranno dei piani e dei progetti del gruppo “Stati Uniti d’Europa“, che vede come capogruppo proprio l’ex presidente del Consiglio. Saranno presenti appunto Matteo Renzi, Andrea Marcucci e Silvia Bertolucci, candidata nella lista per le prossime europee.