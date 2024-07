Stasera terzo giovedì di shopping sotto le stelle

Terzo appuntamento stasera con i “Giovedì di luglio”, il tradizionale appuntamento che il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio dedica allo shopping sotto le stelle. Quattro in totale gli appuntamenti in centro storico, fino a giovedì 25, con negozi aperti fino a tarda ora e possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini. Dopo l’ottimo avvio in termini di presenze delle prime due settimane, un’altra serata con un occhio di riguardo ai saldi estivi, arricchita anche dallo svolgimento del concerto di Salmo e Noyz al Lucca Summer Festival. Conto alla rovescia anche per sabato 31 agosto quando si terrà l’ormai classico appuntamento con la Notte Bianca di Lucca.

L’evento, ideato e lanciato da Confcommercio in collaborazione col Comune nel 2012, vivrà quest’anno l’edizione numero 11 della sua storia, tenendo conto dello stop forzato nel 2020 e nel 2021 imposto dalle restrizioni anti pandemia. Mentre gli uffici dell’associazione sono al lavoro per predisporre il programma della serata, che sarà come sempre ricco e variegato spaziando dalla parte culturale e artistica a quella più prettamente ludica, Confcommercio nei giorni scorsi ha colto l’occasione per invitare tutti gli imprenditori del settore pubblici esercizi interessati a fare musica sino a tarda ora, a contattare al più presto l’associazione per accedere alla richiesta di deroga (sul rumore) che sarà unificata.