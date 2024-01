Stagione salva. Il Circolo riparte con film d’autore

La 76esima stagione del Circolo del Cinema di Lucca è salva. I vertici della storica istituzione lucchese, il comitato direttivo dell’associazione attiva dal 1945, ringraziano l’aiuto di soci e simpatizzanti che hanno sostenuto la continuità di un percorso importante con abbonamenti e presenze. “Il supporto dato dai tanti lucchesi e appassionati – così il Circolo del Cinema – ha permesso all’associazione di continuare a presentare, in una sala cinematografica, molti film di grande valore, altrimenti destinati ad una visione privata su qualche piattaforma o addirittura dimenticati. Le difficoltà anche quest’anno non mancano, ma il direttivo è determinato a proseguire l’attività per tutto l’anno, anche per non far perdere ai moltissimi soci, il privilegio e il lusso di concedersi la visione dei film nella sala cinematografica“.

Per raggiungere questo obiettivo, è stata istituita una nuova tessera che permette un sostegno a lungo termine della realtà cinematografica lucchese. La nuova possibilità si va ad aggiungere alle tessere già esistenti: da 10 euro come socio ordinario, da 25 euro, la tessera abbonamento. Si tratta della nuova tessera sostenitore 2024 del valore di 100 Euro, che, oltre a sostenere l’attività e garantire la sopravvivenza del Circolo, darà la possibilità ai sottoscrittori di assistere a ogni proiezione organizzata nel corso dell’anno sociale. Tutte le tessere potranno essere sottoscritte prima dell’inizio del ciclo al Cinema Centrale dalle 18 alle 20 oggi 17 gennaio e alla Libreria Ubik di via Fillungo fino a domani dalle ore 16 alle 19. In alternativa è possibile sottoscriverle prima delle varie proiezioni del Circolo.

Il programma del prossimo ciclo vede film attesi di grandi autori:

- Domani giovedì 18 gennaio: Il cielo brucia di Christian Petzold

- Giovedì 25 gennaio: La Chimera di Alice Rohrwacher

- Giovedì 1° febbraio: Il male non esiste di Riusuke Hamaguchi

- Giovedì 8: La moglie di Tchaikovskij di Kirill Serebrennikov

- Giovedì 15 febbraio: Speciale serata con i registi lucchesi: Unfolded di Cristina Picchi e Pastrone di Lorenzo De Nicola.

- Giovedì 22 febbraio: Kissing Gorbaciov di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife.