Stagione ad Artè. Cinema e teatro e spazio donna

CAPANNORIEventi speciali, compresi quelli per la giornata dedicata alle donne, l’8 marzo, ma anche musica, film, teatro. Ricco il cartellone di Artè, al cinema di Capannori, per il mese di marzo. Di seguito il programma completo: domenica 2 marzo ore 16.45 – 19.30, venerdì 7 marzo ore 21, domenica 9 ore 18.30 prima visione del film ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek, con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Vanessa Scalera. Domenica 9 marzo ore 16.30 – Evento speciale ‘La principessa ribelle- Adelah d’Afghanistan’ di Patrizia Lazzari e Mariana Giurlani. Ingresso gratuito. Venerdì 14 marzo ore 21, domenica 16 ore 17, prima visione ‘Io sono ancora qui’, di Walter Salles, con Fernanda Torres, Fernanda Montenegro. Nomination Oscar miglior Film e miglior film internazionale. Venerdì 21 marzo ore 21 e domenica 23 ore 17, ‘A Complete Unknown’ di James Mangold, con Timothée Chalamet, Monica Barbaro, Elle Fanning. Nomination a 8 Oscar tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Versione originale con sottotitoli. Venerdì 28 marzo ore 21, domenica 30 marzo ore 17, prima visione di ‘Itaca. Il ritorno’ di Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche. Dal grande schermo passiamo a musica e teatro: martedì 4 marzo ore 21 in scena ‘4 marzo 1943/2025’, "La Cerchia di Dalla" si esibirà in un tributo a Lucio Dalla; sabato 8 marzo ore 21 ‘Me ne vado’, monologo di e con Marcella Serli; sabato 15 marzo ore 16 Matìas Endrek ‘Radio Olimpia libera’, spettacolo per bambini; sabato 22 marzo ore 21 ‘C’erano ...i Beatles e i Rolling Stones’, serata musicale con The Nowhere Men e Easy Riders; sabato 29 ore 21 i "Sacchi di Sabbia" presentano ‘Sandokan, o la fine dell’avventura’ liberamente tratto da "Le tigri di Mompracem" di Emilio Salgari. I prezzi. I biglietti per il cinema costano 8 euro interi, 6 euro ridotti per ragazzi fino a 11 anni e persone oltre i 65 anni, soci Cineforum Ezechiele. Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0583 428443, ufficio Cultura.Massimo Stefanini