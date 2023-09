Stadio, Tau e Comune a braccetto Si lavora a tribuna da 1500 posti

Tribuna coperta allungata fino ai campetti di allenamento, lato Padule per capirci, con capienza 1500 posti e sotto ristorante e servizi.

E’ il progetto per lo stadio di Altopascio a cui il Tau punta per il futuro. Uno dei club emergenti della Provincia di Lucca, alla seconda stagione in serie D e faro, vera e propria bussola nel panorama regionale per il settore giovanile, pensa a modernizzarsi. Già adesso, accanto alla tribuna c’è il bar accogliente con i tavolini per atleti e pubblico per favorire un terzo tempo continuo, anche con le tifoserie ospiti che per il momento hanno un ingresso separato dai supporter locali. Ma anche sotto questo aspetto potrebbero esserci novità.

Ad esempio una struttura prefabbricata spostabile all’occorrenza e classificata come temporanea per agevolare i passaggi burocratici, da collocare sul lato via Bientinese, adiacente alle "Gore", come vengono definiti i piccoli rii che convergono in zona. C’è il progetto di fattibilità. Insomma si annunciano novità per il vecchio Comunale di via Rosselli, dove l’obiettivo è di assicurare l’intero settore centrale ai tifosi locali e dedicare questa nuova mini gradinata a quelli ospiti.

Nella passata stagione vi furono i lavori di adeguamento per la nuova categoria, con diversi mesi di peregrinazioni da parte della squadra, costretta a giocare a Coreglia, nella "casa" del Ghivizzano. Insomma, si punta a migliorare ancora. Con questa soluzione, inoltre, gli appassionati delle opposte fazioni sarebbero come le rette parallele: non si incontrerebbero mai, perché i fans che arriveranno da fuori verranno convogliati su via Marconi ed entreranno sul lato sinistro, dopo la sede della Misericordia, quasi al semaforo. Adesso, invece, nel mini parcheggio (chiuso e lasciato ai mezzi di servizio), il contatto ci può essere, visto che gli ingressi sono a distanza di pochi metri. Il Comune ci lavorerà con la collaborazione proficua del Tau, del resto la sinergia finora ha prodotto buoni risultati.

Gli spazi possono essere sfruttati per evitare commistioni assicurando così la sicurezza, uno degli aspetti fondamentali. Del resto siamo nel centro della cittadina, bisogna tenerne conto, ma in questo caso i margini ci sono. Certo, manca un parcheggio a corredo dello stadio, Ma si possono utilizzare quelli di piazza Moro ad esempio.

Massimo Stefanini