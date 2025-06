“Agorà fuori le Mura“. Domani apre la succursale

Sarà inaugurata domani alle 17 “Agorà fuori le Mura“, la nuova sede succursale della biblioteca civica che è stata inserita in via Consani angolo via della Formica a San Concordio al primo piano della cosiddetta Piazza Coperta. Il nuovo centro culturale sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza dagli assessori Moreno Bruni e Mia Pisano con alcuni laboratori creativi per tutti. Dal giorno successivo la nuova sezione dell’Agorà sarà aperta al pubblico con questi orari: lunedì 14-19; martedì mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 19, il sabato dalle 10 alle 18.

“Come già messo in atto in altri contesti l’amministrazione comunale ha programmato e messo in atto un vero e proprio potenziamento e decentramento di alcuni servizi – afferma l’assessore Bruni – portare l’Agorà a San Concordio significa dotare uno dei quartieri più importanti di Lucca di un nuovo polo culturale e aggregativo a disposizione dei cittadini”.

“Il successo della Biblioteca Agorà esce dalle Mura di Lucca per dare qualità della vita ed essere un nuovo luogo di svago, studio e confronto – afferma l’assessore Pisano – siamo davvero felici di investire risorse nella promozione della lettura e di tutti quei servizi e attività che sono già molto apprezzati dagli utenti della nostra biblioteca civica. Questo è il primo passo per proiettarci di più sul territorio anche nel settore culturale”.

La biblioteca occuperà due sale luminose al primo piano della Piazza Coperta, con affaccio sulla grande terrazza dell’edificio e funzionerà in tutto e per tutto come la biblioteca centrale. Ci sarà una selezione dei titoli disponibili e nuove acquisizioni, ogni settimana le bibliotecarie sceglieranno e porteranno suggerimenti per la lettura sempre diversi e novità per bambini, ragazzi e adulti, con un’attenzione speciale alla fascia young adult, che si ipotizza sia il core target del nuovo istituto. Gli utenti potranno prendere in prestito i libri preferiti, consultare i cataloghi e fare ricerche bibliografiche. In aggiunta ai titoli presenti, si potranno far arrivare libri dalla biblioteca di piazza dei Servi che, richiesti con almeno 48 ore di preavviso, saranno consegnati a Agorà Fuori le Mura il martedì, giovedì e sabato.

Chi studia avrà a disposizione due grandi sale. Inoltre ci sarà una piccola emeroteca per la consultazione di due quotidiani con cronaca locale e due postazioni pc e wi-fi gratuito. Disponibili giochi da tavolo, tradizionali e innovativi. Sarà previsto un programma dedicato di attività di vario tipo per adulti, bambini e ragazzi.

Per informazioni e iscrizioni – dove previste – telefonare al numero 0583 445716 oppure scrivere a: [email protected]