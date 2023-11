Sponsor per le festività natalizie: "Precluso a chi critica il Comune"

Polemica sollevata dai consiglieri di opposizione di Altopascio, firmata da Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Valerio Biagini, Simone Marconi, Fabio Orlandi, Luca Bianchi.

"Con grande stupore - scrivono -, leggiamo sulla pagina ufficiale facebook del comune di Altopascio che il bando per la partecipazione come sponsor per le festività natalizie prevede che possano partecipare tutti tranne chi abbia un conflitto di interessi con l’amministrazione comunale e, testuali parole, “chi non abbia pregiudizi nei confronti dell’amministrazione stessa”. Quindi, al netto di errori e comunque sarebbe grave lo stesso, visto lo spiegamento di forze in ambito comunicativo, il comune di Altopascio mette nero su bianco e in atto una discriminazione , un ostracismo nei confronti di chi non la pensa come loro, verso chi non apprezza l’operato della giunta D’Ambrosio".

"Si vanno a distinguere, addirittura anche per ricevere sponsorizzazioni - proseguono -, fra i sostenitori di questa ineffabile maggioranza e chi invece, non apprezzando quello che fanno vengono esclusi dalla partecipazione alla vita civile e sociale del comune di Altopascio. Ci sono oscure, al momento, le modalità del riscontro di questa vicinanza all’amministrazione comunale : verrà chiesta una pubblica professione di fede? Ci sono verifiche sui social media? Se dovessero invece fare elencare le opere e le azioni positive di questa amministrazione, beh, si farebbe molto presto, vista l’esiguità di risultati in questi quasi otto anni di nulla. Una situazione paradossale".